У Львові створили мапу спортивної інфраструктури

У Львові запустили мапу спортивної інфраструктури міста.
Там зібрані всі локації, де можна займатися спортом, повідомили у Львівській міськраді.
До кожного об'єкта додали інформацію про тип інфраструктури, масштаб, фото, власника, рейтинг тощо.
Наразі на мапі можна знайти 202 локації. Серед них є:
Наразі перелік спортивних об’єктів доповнюють та оновлюють.
На платформі можна шукати за видами спорту, районами та назвою вулиці. Також доступний актуальний графік роботи об'єктів.
Фото: ЛМР, скриншот мапи