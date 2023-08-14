У Львові створили мапу спортивної інфраструктури

У Львові запустили мапу спортивної інфраструктури міста.

Там зібрані всі локації, де можна займатися спортом, повідомили у Львівській міськраді.

До кожного об'єкта додали інформацію про тип інфраструктури, масштаб, фото, власника, рейтинг тощо.

Наразі на мапі можна знайти 202 локації. Серед них є:

39 басейнів (шкільні, приватні, державні);

10 локацій з тенісними кортами;

спортивні майданчики для занять футболом, баскетболом, волейболом, гандболом та регбі;

майданчики з елементами інклюзії.

Наразі перелік спортивних об’єктів доповнюють та оновлюють.

На платформі можна шукати за видами спорту, районами та назвою вулиці. Також доступний актуальний графік роботи об'єктів.

Фото: ЛМР, скриншот мапи