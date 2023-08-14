«Район #1» шукає 13 родин ВПО на Чернігівщині, аби забезпечити їх житлом

«Район #1» та міжнародна організація Help — Hilfe zur Selbsthilfe шукають 13 сімей ВПО в Чернігівській області, щоби забезпечити їх житлом у Новобасанській громаді.

Ідея в активістів виникла ще минулоріч, коли співзасновники фонду «Район #1» Андрій Тітаренко та Андрій Копиленко помітили проблеми із житлом для ВПО — високу вартість модульного житла, віддаленість тимчасових містечок тощо.

Тоді вони вирішили створити комплексний проєкт із залученням громад, будувати всередині сіл нові вулиці, надавати роботу сім’ям ВПО та підтримувати це на державному рівні.

Для пілотної версії проєкту обрали Новобасанську громаду Чернігівської області. Вона розташована за 80 кілометрів від Києва. В одному із сіл громади звели 13 каркасних будинків — усі вони розташовані на одній вулиці та повністю укомплектовані всім необхідним для комфортного життя: меблями, освітленням та сантехнікою.

Громада забезпечує сім’ї робочими місцями, а фонд «Район #1» та міжнародна організація Help — Hilfe zur Selbsthilfe за фінансування Aktion Deutschland Hilft надають будинки.

Через 5 років проживання та дотримання умов конкурсу оселі перейдуть у приватну власність сім’ї.

Аби отримати нове житло й роботу та взяти участь у конкурсі, необхідно:

перебувати на обліку як ВПО та мати довідку в застосунку «Дія»;

не мати змоги користуватися власною житловою нерухомістю за місцем попередньої реєстрації місця проживання;

не обмінювати, не дарувати й не відчужувати нерухоме майно в Україні чи в іншій країні;

не володіти нерухомістю в Україні, за допомогою могли б безпечно задовольнити свої житлові потреби;

не бути бенефіціарами іншої програми забезпечення житлом за допомогою якої могли б вирішити або вирішили свої житлові потреби;

не мати достатніх доходів, за допомогою яких могли б вирішити свої житлові потреби.

мати одну з кваліфікацій: вчитель англійської мови, сімейний лікар, лікар-педіатр, нотаріус, програміст, бухгалтер, тренер, механізатор, електрик, юрист, хореограф.

Заявки на конкурс прийматимуть до 3 вересня 2023 року. Аби взяти участь, необхідно заповнити форму на сайті .

Фото: «Район #1»