«Район #1» шукає 13 родин ВПО на Чернігівщині, аби забезпечити їх житлом

«Район #1» та міжнародна організація Help — Hilfe zur Selbsthilfe шукають 13 сімей ВПО в Чернігівській області, щоби забезпечити їх житлом у Новобасанській громаді.
Ідея в активістів виникла ще минулоріч, коли співзасновники фонду «Район #1» Андрій Тітаренко та Андрій Копиленко помітили проблеми із житлом для ВПО — високу вартість модульного житла, віддаленість тимчасових містечок тощо.
Тоді вони вирішили створити комплексний проєкт із залученням громад, будувати всередині сіл нові вулиці, надавати роботу сім’ям ВПО та підтримувати це на державному рівні.
Для пілотної версії проєкту обрали Новобасанську громаду Чернігівської області. Вона розташована за 80 кілометрів від Києва. В одному із сіл громади звели 13 каркасних будинків — усі вони розташовані на одній вулиці та повністю укомплектовані всім необхідним для комфортного життя: меблями, освітленням та сантехнікою.
Громада забезпечує сім’ї робочими місцями, а фонд «Район #1» та міжнародна організація Help — Hilfe zur Selbsthilfe за фінансування Aktion Deutschland Hilft надають будинки.
Через 5 років проживання та дотримання умов конкурсу оселі перейдуть у приватну власність сім’ї.
Аби отримати нове житло й роботу та взяти участь у конкурсі, необхідно:
Заявки на конкурс прийматимуть до 3 вересня 2023 року. Аби взяти участь, необхідно заповнити форму на сайті.
Фото: «Район #1»