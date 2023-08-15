На Подолі почали розбирати дах 200-річної будівлі

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Ірина Маймур
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У Києві на вулиці Набережно-Хрещатицькій, 13 почали розбирати дах будинку 1822 року.

Це одна з найстаріших із нині збережених будівель на набережній, повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

Після звернення активістів до поліції будівельники припинили роботу. Однак наразі споруду продовжують розбирати.

Виконувач обовʼязків голови Подільської РДА Сергій Коваленко пообіцяв Перову направити звернення до прокуратури щодо незаконного демонтажу.

Будинок на Набережно-Хрещатицькій, 13 не є пам’яткою, однак розташований на території Історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ». За словами Перова, у забудовника відсутній паспорт об’єкта та погодження на роботи.

Ділянкою, де зараз розташована будівля, з липня 1812 року володів купець Михайло Бубнов. Він спорудив на території одноповерхову наріжну кам’яницю і облаштував там лазні. Після 1884 року частину приміщень у садибі Бубнових переобладнали під житло й торгівлю.

Що ж до колишнього корпусу «загальних лазень», то у 1890-х роках там розташовувалася молитовня для юдеїв. У 1902-му її перенесли на іншу вулицю, а спадкоємці Бубнова надали частину садиби під розширення міської електростанції.

На початку 1910-х років садиба перейшла у власність акціонерного товариства «Електричне підприємство». За радянських часів її націоналізували. Відтоді будинок використовували для всіляких допоміжних потреб. Бічні й тильний фасади, горище й дах зазнали реконструкції. У пострадянський період у будинку № 13 містилися комерційні заклади, останнім часом — фітнес-центр.

Фото: Дмитро Перов

Опубліковано: 15 серпня 2023
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