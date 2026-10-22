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У Франції започаткували премію для письменників, які використовують ШІ

Ірина Маймур 22 жовтня 2026
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У Франції започаткували премію для письменників, які використовують ШІ

У Франції започаткували літературну премію Prix Pascal de Littérature IA, якою відзначатимуть художні твори, створені за допомогою штучного інтелекту. Переможцю обіцяють видати його книжку, пише The Guardian.

У конкурсі можуть взяти участь автори з будь-якої країни, незалежно від письменницького досвіду. Головна умова — подати раніше не опублікований рукопис французькою мовою.

Разом із текстом учасники мають надати короткий опис початкового задуму та технічний звіт про використання ШІ: зазначити мовну модель, застосовані інструменти й промпти — інструкції, які вони давали штучному інтелекту. Дозволено використовувати ChatGPT, Claude, Gemini, LLaMA, Mistral та інші великі мовні моделі.

За умовами премії, твір має бути художнім, але порушувати важливі для людства екологічні, соціальні або етичні проблеми, попереджати про загрози чи пропонувати незвичайні способи їх розв'язання. Журі оцінюватиме літературну якість тексту, а не технологію, яку використав автор.

Премію назвали на честь французького математика й філософа Блеза Паскаля, який у XVII столітті створив одну з перших механічних обчислювальних машин — паскаліну. Він також відомий як автор філософської праці «Думки».

Засновниками премії стали підприємці з технологічної галузі Філіп Родрігес, Альбен Сервіан і Жиль Мантре.

Прийом заявок розпочався 20 жовтня і триватиме до 30 листопада. До короткого списку увійдуть десять творів, а переможця оголосять на початку грудня. Окрім публікації книжки, організатори анонсують грошову винагороду, однак її розмір не уточнюють.

Премію започаткували на тлі суперечок щодо можливого використання ШІ учасниками та лауреатами престижних літературних конкурсів. Цього року такі дискусії виникали навколо Премії Співдружності за найкраще оповідання, Премії Кейна та Гонкурівської премії.

Фото на обкладинці: Solen Feyissa / Unsplash
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