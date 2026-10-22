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Костюм Деніела Крейґа та сукню Ани де Армас із фільмів про Бонда виставили на аукціон

Ірина Маймур 22 жовтня 2026
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Британський аукціонний дім Propstore виставив на онлайн-торги сотні предметів із фільмів про Джеймса Бонда. Серед них — костюм Деніела Крейґа зі «007: Координати „Скайфолл“», сукня Ани де Армас із «007: Не час помирати», оригінальні кіноплакати та рідкісні видання романів Яна Флемінга, пише The Hollywood Reporter.

Один із найдорожчих лотів — сірий костюм Tom Ford, який Крейґ носив у вступній сцені «Скайфоллу» (2012). У ньому Бонд переслідує найманця Патріса в Стамбулі: спочатку їде мотоциклом дахами, а потім опиняється на рухомому потязі. Разом із костюмом продають сорочку, краватку та запонки. Комплект оцінили у £20–40 тисяч (приблизно $27–53 тисячі).

Стільки ж очікують отримати за темно-синю шовкову сукню та сріблясті босоніжки Ани де Армас із фільму «007: Не час помирати» (2021). Її героїня Палома з'являється в цьому вбранні під час операції на Кубі, де допомагає Бонду проникнути на вечірку організації SPECTRE. Сукню створив дизайнер Майкл Ло Сордо.

Ще один дорогий лот — колекція з 14 перших видань книжок Яна Флемінга про Джеймса Бонда, випущених видавництвом Jonathan Cape. До неї увійшли 12 романів і дві збірки оповідань. Усі примірники заново оправили в шкіряні палітурки. Колекцію оцінюють у £20–40 тисяч.

Серед інших предметів — британський постер до першого фільму бондіани «Доктор Ноу» (1962) за £8–16 тисяч і знімальна хлопавка підрозділу спецефектів із «Восьминіжки» (1983) за £4–8 тисяч.

Також продають годинник Omega Seamaster, який носив Пірс Броснан у стрічці «Завтра не помре ніколи» (1997). Його оцінна вартість — £5–10 тисяч.

Онлайн-аукціон охоплює всі 25 офіційних фільмів про Бонда — від «Доктора Ноу» до «Не час помирати». Торги триватимуть до 27 жовтня.

Аукціон відбувається на тлі підготовки 26-го фільму про Джеймса Бонда, режисером якого стане Дені Вільньов. Наразі триває пошук нового виконавця ролі агента 007. За словами продюсерки Емі Паскаль, ім'я актора можуть оголосити до кінця 2026 року.

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