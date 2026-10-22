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Серіал «Керрі» за романом Стівена Кінга продовжили на другий сезон

Ірина Маймур 22 жовтня 2026
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Стримінговий сервіс Prime Video продовжив серіал «Керрі» Майка Фленеґана за однойменним романом Стівена Кінга на другий сезон. Рішення ухвалили через два тижні після прем'єри восьмисерійного першого сезону, який вийшов 7 жовтня. Про це повідомляє Deadline.

Від моменту прем'єри «Керрі» очолювала щотижневий світовий рейтинг серіалів Prime Video та посідала перше місце більш ніж у 105 країнах. Сервіс не розкриває власної статистики переглядів, однак, за даними аналітичної компанії Luminate, за перший повний тиждень серіал набрав 3,6 мільйона переглядів у США.

У центрі сюжету — школярка Керрі Вайт, яка виросла під суворим контролем матері. Після раптової смерті батька дівчина починає відвідувати звичайну школу, де стикається із цькуванням та жорстокістю однолітків. Водночас у неї пробуджуються телекінетичні здібності.

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Головну роль виконала Саммер Г. Гауелл, а її матір зіграла Саманта Слоян. Нова адаптація переносить історію Кінга в епоху соціальних мереж, а фінал першого сезону відрізняється від книжкового й залишає можливість для продовження.

Фленеґан, який виступає сценаристом, шоуранером і виконавчим продюсером, від початку задумував історію на три сезони. Однак наразі Prime Video підтвердив лише другий.

«Від самого початку ми задумували історію, яка виходить далеко за межі випускного балу», — зазначив режисер.

Стівен Кінг, який також є виконавчим продюсером серіалу, підтримав продовження та висловив зацікавленість у подальшій історії Керрі Вайт.

Саммер Г. Гауелл повернеться до головної ролі. Інших учасників акторського складу другого сезону поки офіційно не оголосили. Дата прем'єри продовження також невідома.

Зображення: Prime
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