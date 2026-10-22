Серіал «Керрі» за романом Стівена Кінга продовжили на другий сезон

Стримінговий сервіс Prime Video продовжив серіал «Керрі» Майка Фленеґана за однойменним романом Стівена Кінга на другий сезон. Рішення ухвалили через два тижні після прем'єри восьмисерійного першого сезону, який вийшов 7 жовтня. Про це повідомляє Deadline.

Від моменту прем'єри «Керрі» очолювала щотижневий світовий рейтинг серіалів Prime Video та посідала перше місце більш ніж у 105 країнах. Сервіс не розкриває власної статистики переглядів, однак, за даними аналітичної компанії Luminate, за перший повний тиждень серіал набрав 3,6 мільйона переглядів у США.

У центрі сюжету — школярка Керрі Вайт, яка виросла під суворим контролем матері. Після раптової смерті батька дівчина починає відвідувати звичайну школу, де стикається із цькуванням та жорстокістю однолітків. Водночас у неї пробуджуються телекінетичні здібності.

Головну роль виконала Саммер Г. Гауелл, а її матір зіграла Саманта Слоян. Нова адаптація переносить історію Кінга в епоху соціальних мереж, а фінал першого сезону відрізняється від книжкового й залишає можливість для продовження.

Фленеґан, який виступає сценаристом, шоуранером і виконавчим продюсером, від початку задумував історію на три сезони. Однак наразі Prime Video підтвердив лише другий.

«Від самого початку ми задумували історію, яка виходить далеко за межі випускного балу», — зазначив режисер.

Стівен Кінг, який також є виконавчим продюсером серіалу, підтримав продовження та висловив зацікавленість у подальшій історії Керрі Вайт.

Саммер Г. Гауелл повернеться до головної ролі. Інших учасників акторського складу другого сезону поки офіційно не оголосили. Дата прем'єри продовження також невідома.