Сквер на Контрактовій площі засіяли луговими травами і квітами

Ділянку в сквері № 1 на Контрактовій площі засіяли луговими травами та квітами.
Про це повідомили в КО «Київзеленбуд».
На експериментальній ділянці площею майже 70 кв. м посіяли багаторічні квіти. Їхній період цвітіння — липень-жовтень. За необхідності навесні наступного року досіють ще суміші польових квітів.
Такі локації є домівками для корисних комах, птахів та інших представників фауни, а тому підтримують біорізноманіття в межах столиці.
Ділянку засіяли за ініціативи Посольства Королівства Нідерландів в Україні.
Нагадаємо, що у 2021 році за підтримки Нідерландів у парку «Веселка» в Шевченківському районі висадили масиви з багаторічників.
Фото: КО «Київзеленбуд»