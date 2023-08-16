Сквер на Контрактовій площі засіяли луговими травами і квітами

Ділянку в сквері № 1 на Контрактовій площі засіяли луговими травами та квітами.

Про це повідомили в КО «Київзеленбуд».

На експериментальній ділянці площею майже 70 кв. м посіяли багаторічні квіти. Їхній період цвітіння — липень-жовтень. За необхідності навесні наступного року досіють ще суміші польових квітів.

Такі локації є домівками для корисних комах, птахів та інших представників фауни, а тому підтримують біорізноманіття в межах столиці.

Ділянку засіяли за ініціативи Посольства Королівства Нідерландів в Україні.

Нагадаємо, що у 2021 році за підтримки Нідерландів у парку «Веселка» в Шевченківському районі висадили масиви з багаторічників.

Фото: КО «Київзеленбуд»