Посеред лавандового поля на Одещині відкрили глемпінг

На Одещині в селі Протопопівка, що на березі Хаджибейського лиману, розпочав роботу глемпінг Mandra Lavandiia. Його відкрили посеред лавандового поля, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Це п’ятий проєкт мережі Mandra Glampings. Глемпінг розташований на ділянці 12 га серед лавандового поля.

«З огляду на те, що глемпінг розташований на березі Хаджибейського лиману, у проекті була використана нова архітектурна форма – раковина. Інтер'єр виконаний у світлих тонах з м'якими та згладженими лініями», – повідомив співзасновник мережі Mandra Glampings Сергій Боєв.

Реалізація проєкту тривала 3,5 місяці і коштувала $271 тис.

Наразі доступні до бронювання 5 глемпів площею 36 кв.м кожен, з видом на лавандове поле та лиман.

Наступного року до Mandra Lavandiia планують додати ще 5-10 глемпів.

Mandra Glampings стартувала з 2020 року, відкривши глемпінг у Затоці.