У Києві запрацював чат-бот для прилаштування тварин

Фахівці Київської міської лікарні ветеринарної медицини створили телеграм-бот TinPet. За його допомогою можна обрати домашнього улюбленця з притулку.

Про це повідомили в КМДА.

Аби скористатися чат-ботом, необхідно знайти його в Telegram, вписавши в пошук @TinPet_bot. Після цього треба зареєструватись і створити акаунт для пошуку улюбленця або домівки для тварини.

Сервіс доступний також для представників інших притулків. Через чат-бот вони зможуть поширювати інформацію про тварин, що має спростити їхнє прилаштування.

Наразі сервіс працює в тестовому режимі, тому один користувач може завантажити щонайбільше 3 анкети.