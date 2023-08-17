У Києві запрацював чат-бот для прилаштування тварин

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Ірина Маймур
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Фахівці Київської міської лікарні ветеринарної медицини створили телеграм-бот TinPet. За його допомогою можна обрати домашнього улюбленця з притулку.

Про це повідомили в КМДА.

Аби скористатися чат-ботом, необхідно знайти його в Telegram, вписавши в пошук @TinPet_bot. Після цього треба зареєструватись і створити акаунт для пошуку улюбленця або домівки для тварини.

Сервіс доступний також для представників інших притулків. Через чат-бот вони зможуть поширювати інформацію про тварин, що має спростити їхнє прилаштування.

Наразі сервіс працює в тестовому режимі, тому один користувач може завантажити щонайбільше 3 анкети.

Фото: Kari Shea/Unsplash

Опубліковано: 17 серпня 2023
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