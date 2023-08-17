У Києві замінять старі маршрутки тільки після підняття цін на проїзд

У Києві планують замінити старі маршрутки на сучасні тролейбуси, однак тільки після підвищення тарифу щонайменше до 30 гривень.

Про це в інтерв’ю телеканалу Київ заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

За словами Кандибора, наразі столиця дотує Київпастранс і підземку на п’ять мільярдів гривень. Якби тарифи підняли до 30 гривень, вони могли б повністю утримувати себе на балансі й закуповувати новий рухомий склад.

Очільник Дептрансу вважає, що наразі без підвищення цін на проїзд замінити маршрутки комунальним транспортом неможливо.

«Як тільки ми зможемо підняти тариф, будемо замінювати приватні маршрути на комунальний транспорт — на тролейбуси з автономним ходом, які не потребують контактної мережі», — заявив Кандибор.

Водночас у КМДА заявили , що підвищення цін на проїзд у громадському транспорті до завершення воєнного стану не буде.

Зазначимо, що муніципальний транспорт у європейських столицях не є прибутковим. Кошти з продажу квитків покривають лише частину операційних витрат. Натомість розвиток транспортної системи відбувається завдяки прибуткам із інших джерел.

Фото: kyivschina24.com