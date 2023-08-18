Відновлену «Фабрику повидла» у Львові відкриють восени. Там буде центр сучасного мистецтва

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Ірина Маймур
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У Львові завершують ревіталізацію колишньої «Фабрики повидла». Уже восени у відновлених приміщеннях відкриють центр сучасного мистецтва Jam Factory Art Center.

Про це повідомили в архітектурній студії balbek bureau, яка долучилася до проєкту.

У balbek bureau розробили виставковий простір на -1 поверсі, адміністративну частину, зони дозвілля — тераси, кав’ярню та бар, лаундж-зони та гіфт-шоп.

До того ж команда майстерні працювала над проєктом частини інтер’єрів і прилеглих територій.

Над проєктом також працюють інші компанії: архітектурну концепцію реставрації та реконструкції розробило Ательє Штефана Ріндлера (Відень) на замовлення Harald Binder Cultural Enterprises. За адаптацію проєкту до українських будівельних норм відповідає AVR Development.

Фото: Богдан Ємець, balbek bureau

Опубліковано: 18 серпня 2023
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