В окупованому Маріуполі росіяни зруйнували унікальні мозаїки

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Ірина Маймур
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В окупованому Маріуполі росіяни зруйнували і почали демонтувати залізничний вокзал. Разом із ним окупанти знищили мозаїку Валентина Константінова й Лєля Кузьминкова «Металурги».

Про це повідомили в Маріупольській міській раді з посиланням на журналіста Івана Станиславського.

Мозаїчне панно створили в залі очікування в 1973 році. Його площа — 100 квадратних метрів.

Також, імовірно, знищили мозаїку Віктора Пономарьова «Туризм та відпочинок». Вона була зроблена в 1978 році в екстер’єрі готелю «Турист».

«Можливо ще ховається під фасадом, отримавши 100500 дірок», — повідомив журналіст.

Фото: Маріупольська міська рада

Опубліковано: 18 серпня 2023
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