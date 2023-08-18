Забудовник відновив будівництво ЖК впритул до Солом’янського парку

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Ірина Маймур
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Упритул до Солом’янського ландшафтного парку по вулиці Шаповала 1 – 3 відновили будівництво апарт-комплексу CitiZen.

З початку великої війни його зупинили. Однак наразі місцеві знову помітили підготовчі до будівництва роботи, пише «Хмарочос».

2019 року Київ видав ТОВ «Смарт-Девелопмент» містобудівні умови та обмеження на будівництво багатофункціонального комплексу з готелями й офісами. Наразі цільове призначення ділянки не відповідає планам забудовника. Там зводять житлові помешкання для продажу, називаючи їх «апартаментами», аби формально не порушити містобудівну документацію.

Проти забудови виступають місцеві мешканці. Вони об’єдналися в громадську організацію «Збережемо Солом’янський парк».

Активісти подали три позови про визнання протиправними та скасування містобудівних умов (МУО) та обмежень, дозволу на будівництво, детального плану території (ДПТ). Щодо першої справи було відкрито провадження. Воно буде розглядатись судом.

«Генплан передбачає, що там мають бути комунально складські приміщення, ДПТ — громадська забудова. У МУО (видає КМДА) окрім громадської забудови, передбачено можливість проєктувати та будувати житлові приміщення, що суперечить як ДПТ, так і Генплану. Отримавши саме такі умови, забудовник всупереч містобудівній документації вирішив розробити проєкт, який передбачає житлову забудову», — пояснив «Хмарочосу» юрист організації «Збережемо Солом’янський парк» Олександр Федорків.

За його словами, Солом’янський ландшафтний парк залишається зеленою зоною без надання йому належного охоронного статусу. Початкова площа парку була 31,6 га. Станом на 2021 рік – уже 26,93 га. Здебільшого землі потроху передають під забудову, однак згідно даних містобудівного кадастру, вони лишаються частиною зеленої зони. Як зазначає Федорків, наразі ділянка під будівництво апарт-комплексу CitiZen частково заступає на землі, які входять в програму розвитку зелених зон міста та є частиною парку.

Фото: «Хмарочос»

Опубліковано: 18 серпня 2023
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