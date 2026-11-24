Стримінговий сервіс Apple TV продовжив комедійний серіал «Тед Лассо» (Ted Lasso) на п’ятий сезон. Джейсон Судейкіс знову зіграє головного героя та працюватиме виконавчим продюсером. Про це повідомила компанія Apple після рекордного успіху четвертого сезону.

«Тед Лассо» повернувся на екрани в серпні 2026 року після трирічної перерви. За даними Variety із посиланням на Nielsen, за 4–5 серпня серіал набрав 296,6 мільйона хвилин перегляду. Це стало найуспішнішим запуском в історії Apple TV.

Перші три сезони розповідали про американського тренера Теда Лассо, який очолив англійський футбольний клуб AFC Richmond, майже нічого не знаючи про європейський футбол. Після завершення третього сезону у 2023 році історію вважали закінченою.

Однак у четвертому сезоні творці змінили сюжетний напрямок. Тед повернувся до «Річмонда», щоб тренувати жіночу футбольну команду другого дивізіону.

Разом із Судейкісом у четвертому сезоні до своїх ролей повернулися Ганна Веддінгем, Джуно Темпл, Бретт Голдштейн, Брендан Гант і Джеремі Свіфт. До акторського складу також долучилася Таня Рейнольдс, відома за серіалом «Сексуальна освіта».

Раніше Судейкіс розповідав у подкасті Talk Easy With Sam Fragoso, що хотів би продовжити «Теда Лассо» також на шостий сезон. За його задумом, четвертий, п’ятий і шостий сезони могли б утворити нову сюжетну арку. Проте Apple TV поки підтвердив лише п’ятий.

«Тед Лассо» виходить із 2020 року. Серіал двічі поспіль здобував премію «Еммі» як найкращий комедійний серіал — за перший і другий сезони.

Дату прем’єри п’ятого сезону та подробиці його сюжету поки не оголосили.