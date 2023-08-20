Забудовник зірвав пломбу зі садиби Барбана та збив меморіальну табличку

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Валерія Гуржий
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Забудовник зірвав пломбу з садиби Барбана, збив меморіальну табличку письменнику Джону Стейнбеку та зірвав прапори України та США.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Згідно з рішенням Шевченківського районного та Київського апеляційного суду у справі № 761/2693/22 на садибу Барбана було накладено арешт, будівля була опечатана.

На місці історичної Садиби заплановано будівництво 12-поверхового житлового комплексу. У серпні 2021 року була спроба самовільного знесення історичного комплексу будівель. Тоді Рада національної безпеки і оборони України скликала екстренне засідання, на якому зобов’язала КМДА надати будівлі статус памʼятки, а власника - зобов’язати іі відновити.

На День Києва місцеві мешканці власним коштом встановили на садибі меморіальну табличку присвячену лауреату Нобелівсьеої та Пуліцирівської премії Джону Стейнбеку, що двічі зупинявся в цьому будинку під час своїх відвідин України.

Садиба Барбана на Обсерваторній, 6 – будівля XIX століття, розташована поблизу Львівської площі, є зразком одноповерхової забудови другої половини ХІХ – початку ХХ століття.

Фото: місцеві мешканці, Щоденник Захисту Барбана

Опубліковано: 20 серпня 2023
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