У Вінниці переселенці звели багатоповерхівку за власні кошти

Об’єднання переселенців «Спільна справа», що опікується 35-ма громадами Вінниччини, до кінця року планує здати в експлуатацію багатоквартирний будинок. Дім на власні кошти побудували самі переселенці.

Про це пише видання «20minut».

«Спільну справу» у 2015 році створили переселенці з Донецької і Луганської областей та Криму. Спершу організація мала грандіозні плани — залучити місцеву й державну владу або взяти участь у програмах кредитування. «Спільна справа» та облрада підписали меморандум і планували, що один із приватних фондів надасть пільгові кредити. Однак через повномасштабне вторгнення кредити не видали, і фінансування будівництва взяли на себе самі переселенці.

Вони звели семиповерхівку на вулиці Сергія Зулінського. Наразі будинок поки не має власної адреси.

Щоб отримати цю ділянку землі, кооперативу довелося двічі проходити громадські слухання. У 2018 році недоопрацювали документацію. У 2019-му переселенці зрештою обилися можливості орендувати землю під будівництво. А вже у 2020-му їм виділили ділянку на сесії міської ради. Наразі кооператив її оплачує.

У будинку 105 квартир — одно-, дво- та трикімнатних. Найменші — у середньому площею 40 кв м, двокімнатні — від 55 до 60, а трикімнатні мають 80–86. Майже всі вже продані. Наразі залишилося кілька трикімнатних, їх можуть придбати люди, постраждалі внаслідок війни.

«Спочатку ціна за квадратний метр складала 9000 грн. Але через війну ми не знайшли власників для 1000 кв м комерційних приміщень на цокольному поверсі, продаж яких був закладений у вартість квартир. Тому довелося підняти ціну, що зараз складає 13 570 грн за квадратний метр», — пояснила заступниця керівника організації Елеонора Руденко.

Фото: «20minut»