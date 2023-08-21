У Харкові біля Південного вокзалу з’явився великий МАФ

У Харкові на Привокзальному майдані встановили великий павільйон мережі «Кулиничі».

Світлини МАФа оприлюднили у фейсбук-спільноті «Альтернативний Харків».

Раніше на цій ділянці вже встановлювали маленький кіоск «Кулиничів», повідомив депутат Харківської міськради та засновник Харківського антикорупційного центру Дмитро Булах. У 2018 році замість нього хотіли звести ще більший магазин, однак активісти зупинили забудову.

Водночас в інстаграм-спільноті Artkugut зазначили, що очільниця району Неллі Цибульник стверджує, що встановлення кіоска не погоджено, і вони вже розбираються із цим питанням.

Фото: «Альтернативний Харків»