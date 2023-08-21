У Харкові біля Південного вокзалу з’явився великий МАФ

992
Ірина Маймур
share share

У Харкові на Привокзальному майдані встановили великий павільйон мережі «Кулиничі».

Світлини МАФа оприлюднили у фейсбук-спільноті «Альтернативний Харків».

Раніше на цій ділянці вже встановлювали маленький кіоск «Кулиничів», повідомив депутат Харківської міськради та засновник Харківського антикорупційного центру Дмитро Булах. У 2018 році замість нього хотіли звести ще більший магазин, однак активісти зупинили забудову.

Водночас в інстаграм-спільноті Artkugut зазначили, що очільниця району Неллі Цибульник стверджує, що встановлення кіоска не погоджено, і вони вже розбираються із цим питанням.

Фото: «Альтернативний Харків»

Опубліковано: 21 серпня 2023
share share
10 українських брендів вишиванок: від класики до сучасних моделей 10 українських брендів вишиванок: від класики до сучасних моделей Ягідне желе: простий та корисний літній десерт Ягідне желе: простий та корисний літній десерт Міська влада Києва заборонила проведення масових заходів на День Незалежності Міська влада Києва заборонила проведення масових заходів на День Незалежності Під час вересневого «Куражу» збиратимуть на систему вентиляції для укриття «Охматдиту» Під час вересневого «Куражу» збиратимуть на систему вентиляції для укриття «Охматдиту» Будівельна компанія намагається через суд скасувати заборону на будівництво ТРЦ на Хрещатику Будівельна компанія намагається через суд скасувати заборону на будівництво ТРЦ на Хрещатику Київ отримав від благодійників три міських автобуси Київ отримав від благодійників три міських автобуси На Подолі відкриється нова книгарня зі вживаними та рідкісними книгами На Подолі відкриється нова книгарня зі вживаними та рідкісними книгами У Вінниці переселенці звели багатоповерхівку за власні кошти У Вінниці переселенці звели багатоповерхівку за власні кошти
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.