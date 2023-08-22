У чернігівському драмтеатрі, куди поцілила російська ракета, розпочнуть сезон 15 вересня

У чернігівському драмтеатрі, пошкодженому російською ракетою, планують розпочати театральний сезон 15 вересня.

Про це повідомив Суспільному художній керівник і головний режисер театру Андрій Бакіров.

«Ми будемо грати концерти в підтримку нашого міста, у підтримку України. Завтра (22 серпня, — ред.) уже починаються репетиції нової вистави, і ми їх не скасовуємо. Треба рухатися вперед, треба жити і працювати, бо тільки через це ми зможемо перемогти», — повідомив Бакіров.

Нагадаємо, що 19 серпня росія поцілила ракетою Іскандер М по центру Чернігова. Через атаку суттєвих пошкоджень зазнав другий поверх обласного музично-драматичного театру. Зруйновано дах приміщення. Наступного після удару дня працівники театру й небайдужі містяни прибрали приміщення і врятували вціліле.

Фото: Суспільне Чернігів