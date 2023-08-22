Дивіться, яким може стати сквер на розі вулиць Олеся Гончара й Богдана Хмельницького

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Ірина Маймур
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Архітектори студії Aranchii Architects показали проєкт переосмислення столичного скверу на розі вулиць Олеся Гончара й Богдана Хмельницького.

Концепція отримала робочу назву Acoustic Park.

Вона передбачає максимальне збереження зеленої зони, покращення транзитних маршрутів, організацію місць для відпочинку та невелику центральну площу, що в плані є еліпсом.

На головній атракції скверу — площі — пропонують розташувати інсталяцію, яка фокусує та відбиває звукові хвилі. У певних фокусних точках людина може почути підсилені звуки довкілля, випадкових подій чи розмов, що відбуваються на іншому кінці інсталяції.

Друга частина акустичної історії — це місця відпочинку. Архітектори пропонують заглибити та відокремити їх від пішохідних доріжок, аби спілкування та перебування відвідувачів було більш приватним.

Фото: Aranchii Architects

Опубліковано: 22 серпня 2023
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