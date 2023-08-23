У Києві наземні пішохідні переходи популярніші за підземні — дослідження

«ЛУН Місто» провели експеримент і порівняли, наскільки наземні пішохідні переходи в столиці популярніші за підземні.

Там порахували співвідношення користувачів наземних та підземних переходів біля метро «Арсенальна» та поряд із ЦУМом — вийшло 5–6 осіб до однієї.

Такий результат в організації пояснюють тим, що спускатись і підніматися сходами під землю незручно, особливо людям із травмами та інвалідністю. А наземні переходи спрощують цю проблему і є більш інклюзивними.

Нагадаємо, що цього року в Києві планують облаштувати дев’ять нових наземних переходів, що дублюють підземні. Зокрема — біля станції метро «Університет».

Фото: «ЛУН Місто», Київська міська рада