У Києві наземні пішохідні переходи популярніші за підземні — дослідження

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Ірина Маймур
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«ЛУН Місто» провели експеримент і порівняли, наскільки наземні пішохідні переходи в столиці популярніші за підземні.

Там порахували співвідношення користувачів наземних та підземних переходів біля метро «Арсенальна» та поряд із ЦУМом — вийшло 5–6 осіб до однієї.

Такий результат в організації пояснюють тим, що спускатись і підніматися сходами під землю незручно, особливо людям із травмами та інвалідністю. А наземні переходи спрощують цю проблему і є більш інклюзивними.

Нагадаємо, що цього року в Києві планують облаштувати дев’ять нових наземних переходів, що дублюють підземні. Зокрема — біля станції метро «Університет».

Фото: «ЛУН Місто», Київська міська рада

Опубліковано: 23 серпня 2023
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