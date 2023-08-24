До Дня Незалежності створили англомовний путівник українською культурою

До Дня Незалежності Український інститут запустив сайт Insight UA — англомовний путівник українською культурою.

Платформа знайомить з українською музикою, літературою, театром, кіно, візуальним мистецтвом. Окремий розділ присвятили Криму.

Зокрема, англомовна аудиторія може там переглянути 150 найцікавіших фільмів, прослухати музичні плейлисти, подивитися десять коротких відеоексплейнерів про Україну, почитати аналітику про деколонізацію, записатися на онлайн-курси.

Також на Insight UA є статті про українських митців, кураторів, мистецькі простори, культурні інституції та ініціативи.

Фото: Insight UA