На фасаді головпоштамту з’явилися вивіски зі словами любові до України

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Ірина Маймур
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«Укрпошта» ініціювала написання листів-вдячності до України. До проєкту прилучилися понад 39 тисяч українців.

Найпопулярніші фрагменти показуватимуть на фасаді київського головпоштамту 24 серпня впродовж дня, з 09:00 до 21:00.

Українцям пропонували розповісти, із чим у них асоціюється Україна, з якими піснями, стравами й локаціями.

Зібраний матеріал аналізували зокрема й завдяки Chat GPT.

«Насамперед Україна для українців — про волю, любов, силу, незалежність та незламність. А ще — стійкість, нездоланність, єдність, звитягу й жагу до життя. Чимало тих, хто називав її своїм серцем чи Всесвітом та повітрям, що наповнює легені»,», — розповідають у пресслужбі «Укрпошти».

Найпопулярнішими піснями, з якими асоціюється Україна, стали «Ще не вмерла України ні слава, ні воля», «Червона рута», «Ніч яка місячна», «Ой, у лузі червона калина», «Ой, у вишневому саду», «Щедрик».

Серед страв українці зазначали борщ із салом, деруни зі сметаною, вареники (переважно із сиром та вишнями), галушки та сирники.

Серед локацій звучали Київ та український Крим, хвилі Дніпра, Львів і Одесу, вершини Карпат, Харків та Чернівці, рожеві озера Херсонщини, Маріуполь і Ужгород, Чорне й Азовське моря, Поділля і Полісся, Хортицю і Олешківські піски, острів Джарилгач, Шацькі озера та інші місцини.

Для українців Україна — незламна, вільна, сильна, ненаглядна, рідненька, безмежно красива, відважна, неповторна, сонячна, непокірна, затята, непохитна, файна, щедра, волошкова, могутня, зранена, але стійка.

Фото: «Укрпошта»

Опубліковано: 24 серпня 2023
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