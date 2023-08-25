В Ірпені створили мурал з роботою Тараса Шевченка "Катерина": фото

354
Марія Іващук
share share

В центрі Ірпеня до Дня Незалежності створили мурал з копією картини Тараса Шевченка "Катерина".

Як зазначає співзасновник фонду відновлення Ірпеня Володимир Карплюк, це найбільший мурал у світі, присвячений картині Тараса Шевченка.

Мурал розташований на стіні адміністративної будівлі на вулиці Шевченка, 2-А. Ширина стінопису – 7,8 метра, висота — 12 метрів.

Автори муралу — художній колектив на чолі з художницею Катериною Ведмідь, яка є автором Літературного муралу Ірпеня та муралу голові Європарламенту Роберті Мецолі.

Опубліковано: 25 серпня 2023
Ірпінь
share share
У Львівській області планують створити пʼять веломаршрутів: де саме У Львівській області планують створити пʼять веломаршрутів: де саме КМДА вимагає зупинити будівельні роботи в історичній будівлі на Лукʼянівці КМДА вимагає зупинити будівельні роботи в історичній будівлі на Лукʼянівці "Київпастранс" випустив на маршрут один з автобусів, подарованих Німеччиною у квітні "Київпастранс" випустив на маршрут один з автобусів, подарованих Німеччиною у квітні Як змінилася українська кухня за роки незалежності: Відповідають шефи, ресторатори та дослідники Як змінилася українська кухня за роки незалежності: Відповідають шефи, ресторатори та дослідники На фасаді головпоштамту з’явилися вивіски зі словами любові до України На фасаді головпоштамту з’явилися вивіски зі словами любові до України У Львові на одній із реконструйованих вулиць встановили вуличні меблі У Львові на одній із реконструйованих вулиць встановили вуличні меблі До Дня Незалежності створили англомовний путівник українською культурою До Дня Незалежності створили англомовний путівник українською культурою Frolov і ДП «Антонов» запустили мерч, щоб зібрати кошти на відбудову «Мрії» Frolov і ДП «Антонов» запустили мерч, щоб зібрати кошти на відбудову «Мрії»
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.