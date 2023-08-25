В Ірпені створили мурал з роботою Тараса Шевченка "Катерина": фото

В центрі Ірпеня до Дня Незалежності створили мурал з копією картини Тараса Шевченка "Катерина".

Як зазначає співзасновник фонду відновлення Ірпеня Володимир Карплюк, це найбільший мурал у світі, присвячений картині Тараса Шевченка.

Мурал розташований на стіні адміністративної будівлі на вулиці Шевченка, 2-А. Ширина стінопису – 7,8 метра, висота — 12 метрів.

Автори муралу — художній колектив на чолі з художницею Катериною Ведмідь, яка є автором Літературного муралу Ірпеня та муралу голові Європарламенту Роберті Мецолі.