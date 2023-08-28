На 18 локаціях Києва облаштували кільцеві розв’язки: де саме

У Києві облаштували нові кільцеві розв’язки на 18 локаціях.
Про це повідомляють у комунальній корпорації «Київавтодор».
У відомстві зазначають, що такий тип проїзду значно підвищує рівень безпеки руху та зменшує кількість дорожньо-транспортних пригод.
Зазначається, що кільцеві розв’язки вже з’явилися на вулицях:
Завершальний етап робіт із нанесення дорожньої розмітки зараз виконується на двох локаціях: на перехресті вулиці Митрополита Володимира Сабодана з вулицею Олександра Довженка та на перехресті вулиці Отто Шмідта з вулицею Печенізькою.
Фото: «Київавтодор»