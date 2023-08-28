На 18 локаціях Києва облаштували кільцеві розв’язки: де саме

1632
Ірина Маймур
share share

У Києві облаштували нові кільцеві розв’язки на 18 локаціях.

Про це повідомляють у комунальній корпорації «Київавтодор».

У відомстві зазначають, що такий тип проїзду значно підвищує рівень безпеки руху та зменшує кількість дорожньо-транспортних пригод.

Зазначається, що кільцеві розв’язки вже з’явилися на вулицях:

  • Академіка Заболотного;
  • Лисогірській;
  • Тепловозній;
  • Робітничій;
  • Уманській;
  • Каменярів;
  • Володимира Жаботинського;
  • Покільській;
  • на провулку Новопечерському.
  • На перехрестях вулиць:
  • Бориса Гмирі та вул. Михайла Гришка;
  • Єлизавети Чавдар та вул. Бориса Гмирі;
  • Кіото з виїздом на шляхопровід через Броварський проспект;
  • Деснянська з вул. Радосинська і з вул. Миру;
  • Ірини Бекешкіної та вул. Едуарда Вільде;
  • Микитенка та вул. Ірини Бекешкіної;
  • Марка Вовчка та вул. Вербової;
  • Світлицького та пров. Межового;

Завершальний етап робіт із нанесення дорожньої розмітки зараз виконується на двох локаціях: на перехресті вулиці Митрополита Володимира Сабодана з вулицею Олександра Довженка та на перехресті вулиці Отто Шмідта з вулицею Печенізькою.

Фото: «Київавтодор»

Опубліковано: 28 серпня 2023
share share
Кияни закликають Кличка прибрати серп і молот із мозаїки на Хрещатику Кияни закликають Кличка прибрати серп і молот із мозаїки на Хрещатику На Виноградарі відкрили кафе сучасної української кухні «За Шафою» На Виноградарі відкрили кафе сучасної української кухні «За Шафою» У сквері на розі Гончара і Хмельницького хочуть облаштувати акустичний парк У сквері на розі Гончара і Хмельницького хочуть облаштувати акустичний парк На Сагайдачного хотіли добудувати два поверхи до пам’ятки архітектури На Сагайдачного хотіли добудувати два поверхи до пам’ятки архітектури Будівлю Лукʼянівського парку міської залізниці збережуть і відреставрують Будівлю Лукʼянівського парку міської залізниці збережуть і відреставрують Києву остаточно повернули ділянки на Микільській Слобідці. Там облаштують парк Києву остаточно повернули ділянки на Микільській Слобідці. Там облаштують парк У Києві відкрився Музей українського грамзапису. Там зберігають унікальні платівки У Києві відкрився Музей українського грамзапису. Там зберігають унікальні платівки Будиночок на дереві та ніч у замку: ось 8 незвичних місць, де ви ще встигнете відпочити Будиночок на дереві та ніч у замку: ось 8 незвичних місць, де ви ще встигнете відпочити
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.