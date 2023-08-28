На 18 локаціях Києва облаштували кільцеві розв’язки: де саме

У Києві облаштували нові кільцеві розв’язки на 18 локаціях.

Про це повідомляють у комунальній корпорації «Київавтодор».

У відомстві зазначають, що такий тип проїзду значно підвищує рівень безпеки руху та зменшує кількість дорожньо-транспортних пригод.

Зазначається, що кільцеві розв’язки вже з’явилися на вулицях:

Академіка Заболотного;

Лисогірській;

Тепловозній;

Робітничій;

Уманській;

Каменярів;

Володимира Жаботинського;

Покільській;

на провулку Новопечерському.

На перехрестях вулиць:

Бориса Гмирі та вул. Михайла Гришка;

Єлизавети Чавдар та вул. Бориса Гмирі;

Кіото з виїздом на шляхопровід через Броварський проспект;

Деснянська з вул. Радосинська і з вул. Миру;

Ірини Бекешкіної та вул. Едуарда Вільде;

Микитенка та вул. Ірини Бекешкіної;

Марка Вовчка та вул. Вербової;

Світлицького та пров. Межового;

Завершальний етап робіт із нанесення дорожньої розмітки зараз виконується на двох локаціях: на перехресті вулиці Митрополита Володимира Сабодана з вулицею Олександра Довженка та на перехресті вулиці Отто Шмідта з вулицею Печенізькою.

Фото: «Київавтодор»