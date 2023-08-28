На Сагайдачного хотіли добудувати два поверхи до пам’ятки архітектури

На вулиці Сагайдачного, 35 хотіли добудувати два незаконні поверхи до садиби купчині Клавдії Дроннікової.

Споруда є пам’яткою архітектури й містобудування, повідомив памʼяткоохоронець Дмитро Перов.

«Команда «трудяг» надбудовує на 2-поверхову пам’ятку ще додаткові 2 поверхи у двір (!!)», — повідомляє він.

Департамент охорони культурної спадщини вже видав припис щодо порушення умов пам’яткоохоронного законодавства. До того ж Департамент територіального контролю видав припис на демонтаж незаконних конструкцій. Наразі будівельні роботи зупинили й підготували звернення до Нацполіції.

Садиба купчині Клавдії Дроннікової звели у 70-х роках ХІХ століття. Будівля є характерним зразком купецького будинку, зазначає Перов. Садиба двоповерхова: на першому розташовані крамниці та вітрини, а другий поверх житловий.

Фото: Дмитро Перов