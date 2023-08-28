Кияни закликають Кличка прибрати серп і молот із мозаїки на Хрещатику

Кияни просять мера столиці Віталія Кличка демонтувати серп і молот із мозаїки, що прикрашає арку на Хрещатику, 36, де розташована КМДА.

Відповідну петицію зареєстрували 23 серпня на сайті Київради.

Автор петиції Владислав Михайленко зауважує, що «серп та молот є беззаперечними символами тоталітаризму та геноциду совєтської доби», тому їх необхідно демонтувати.

Як альтернативу він пропонує зберегти саму мозаїку, видаливши лише зазначені елементи.

«Разом із тим, на думку багатьох киян, мозаїки несуть і художню цінність. Вони є невід’ємною частиною архітектурного ансамблю будівлі, яка є безумовною окрасою центральної вулиці столиці», — зазначив Михайленко.

Також у петиції закликають провести архітектурний конкурс із зазначеного питання із залученням громадських активістів та урбаністів і обов’язковим обговоренням із громадськістю. До фінансування проєкту пропонують залучити меценатів.

Фото: petition.kyivcity.gov.uа