На Дмитрівській горіла дерев’яна будівля XIX століття

Близько 15:00 спалахнула пожежа в одноповерховому дерев’яно-цегляному будинку на вулиці Дмитрівській, 23А.

Про це повідомляє ДСНС.

О 15:37 пожежу ліквідували. Площа загоряння склала 150 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає.

Заступник директорки Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Дмитро Перов зазначає , що це старі крамарні Євбазу. У 1830-х роках будівлю використовували як склад для товарів, які продавали на ринку на Галицькій площі.

Ця будівля вже палала восени 2021 року. Київрада пропонувала розірвати договір оренди з орендарем, але далі проєкту рішення справа не дійшла.

Дмитро Перов оприлюднив візуалізацію житлового комплексу, що, за його словами, хочуть звести на місці крамарень.

Фото: Дмитро Перов