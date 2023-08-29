Наскільки спекотніше стало в Києві — дослідження «ЛУН Місто»

Цього літа в Києві знову фіксують температурні рекорди. За інформацією Центральної геофізичної обсерваторії 27 серпня 2023 року, їх було три — зокрема щодо середньодобової температури повітря.

Аби дізнатися, як змінювалася температура в Києві з роками, «ЛУН Місто» взяли у обсерваторії середньомісячні дані за 24 роки — з 2000 до 2023 року — і візуалізували їх так, щоб легше було побачити зміни.

Як видно з графіку, останні десять років середньорічні температури в Києві кілька разів перетнули позначку 10 градусів. А в зимові місяці останні десять років не було середньомісячних температур нижче -7 градусів.

Середній показник березня-травня був найбільшим у 2007 і 2014 роках. Осінь у середньому найтеплішою була у 2009, а також 2019-му та 2020 роках.

Щодо літніх місяців, то найжаркішим за останнім 24 роки в Києві були літа 2010 і 2021 років.

Загалом у світі це літо за погодою називають екстремальним. За інформацією Служби зміну клімату Copernicus, липень 2023 року виявився найспекотнішим за всю історію спостережень.

Фото: «ЛУН Місто», КМДА