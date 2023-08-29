У Рівному відреставрували найстаріший тролейбус в Україні

У Рівному відреставрували найстаріший діючий тролейбус України. Його планують використовувати як туристичну атракцію.

Про це повідомив Суспільному речник Рівнеелектроавтотрансу та ініціатор проєкт Антон Бриних.

Цей тролейбус — один із 17 тролейбусів Škoda 9Tr, які збереглися у світі як діючі музейні експонати. Він відкривав рух містом у 1974 році.

До того ж це ще і єдиний автентично відновлений дводверний тролейбус.

«Усі музейні тролейбуси Škoda 9Tr у країнах Європи трьохдверні. Його спеціально зберегли та відновили. Це було не просто. Спочатку була ідея просто підфарбувати тролейбус, потім — зробити капітальний ремонт, а згодом ми вирішили реставрувати його», — додав фахівець КП Рівнеелектроавтотранс та творчий ідеолог проєкту Антон Бриних Антон Бриних.

Зазначається, що капітальний ремонт транспорту тривав майже пів року. Загалом на відновлення тролейбуса витратили приблизно 500–600 тисяч гривень.

27 серпня, на День міста, відновленим тролейбусом можна було безкоштовно покататися вулицями Рівного. Сьогодні тролейбус доступний для приватних замовлень. Надалі фахівці розроблятимуть, за якими маршрутами експлуатувати його в майбутньому.

Фото: Суспільне Рівне