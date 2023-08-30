У Дарницькому районі облаштували укриття з автоматичним відкриттям дверей від Ajax

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Ірина Маймур
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У Дарницькому районі з’явилося укриття з автоматичним відкриттям дверей під час повітряних тривог.

Його облаштував український виробник систем безпеки Ajax, повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко.

Він зазначив, що це тестовий проєкт спільно з Ajax. Компанія профінансувала роботи, тож для облаштування укриття не залучали бюджетні кошти.

Окрім автоматичної системи доступу під час тривог, укриття має поворотну камеру з двостороннім аудіозв’язком, відеокамеру з функцією підрахунку відвідувачів, систему безперебійного живлення, кнопку відчинення дверей зсередини і три датчики: пожежний, контролю повітря та датчик руху з фотофіксацією.

Тимчасовий виконувач обов’язків голови Дарницької райдержадміністрації Микола Калашник повідомив, що укриття розташоване на вулиці Новодарницькій, 3/15.

Фото: кадри з відео Тимура Ткаченка

Опубліковано: 30 серпня 2023
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