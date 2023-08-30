З вересня кафе й ресторани Києва працюватимуть на годину довше

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Ірина Маймур
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У Києві з 1 вересня заклади громадського харчування зможуть працювати до 23:00. Раніше вони мали закриватися о 22:00.

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

З таким проханням до міської влади звернулися представники Національної ресторанної асоціації України, оскільки комендантську годину було продовжено з 23:00 до 00:00.

Під час зустрічі з міською владою підприємці зауважили, що подовження часу роботи закладів сприятиме поліпшенню економічної ситуації, створенню додаткових робочих місць та збільшенню надходжень від податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів.

Фото: Jojo Yuen/Unsplash

Опубліковано: 30 серпня 2023
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