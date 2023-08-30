У Львові відновили історичну браму біля Будинку вчених: фото

У Львові відновили дубову браму будинку на вулиці Щепкіна, 5.

Реставрація тривала приблизно три місяці, повідомляє ЛКП «Бюро спадщини».

За словами фахівців, брама була в незадовільному стані та потребувала комплексного відновлення.

Реставратори вирівняли деформовану конструкцію дверей, зробили вставки в місцях, де дерев’яне полотно було пошкоджене, відтворили втрачені елементи, встановили дверну ручку та замінили засклення.

На брамі збереглася кована решітка, однак вона була пошкоджена, а певні фрагменти — втрачено. Решітку відчистили від старої фарби, відновили втрачені елементи та пофарбували.

Загалом реставраційні роботи вартували 75 000 гривень. Із цієї суми фонд Ебергарда Шьока сплатив 52 500 гривень. Іншу частину — мешканці, які раніше подали заявку на участь у міській програмі співфінансування, зазначив директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

Фото: ЛКП «Бюро спадщини»