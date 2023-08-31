Кияни просять перейменувати вулицю на Солом’янці на честь загиблого пілота «Джуса»

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Ірина Маймур
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Кияни закликають перейменувати вулицю на честь загиблого пілота Андрія Пільщикова «Джуса».

Відповідна петиція з’явилася 30 серпня на сайті Київської міської ради.

Автор петиції Антон Осьмак пропонує замінити назву вулиці Нової в Солом’янському районі столиці. Він вважає, що нинішня назва надана вулиці тимчасово.

Містянин наголошує, що загиблий пілот захищав столичне небо й докладав чимало зусиль, щоб Україна отримала літаки F16.

«Саме така назва цієї вулиці створює на топонімічні мапи Києва часовий зв’язок від героїв Повітряного флоту УНР (Повітрофлотського проспекту) до героїв сучасності — «Привидів Києва», одним з образів якого, разом з усіма пілотами-Героями 40-ї Васильківської бригади тактичної авіації, був Андрій Пільщиков», — пояснює Осьмак.

Щоби петицію розглянули, необхідно зібрати 6000 підписів до 30 жовтня.

Нагадаємо, що військовий пілот МІГ-29 Андрій «Джус» Пільщиков загинув 25 серпня під час зіткнення двох навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині.

Фото: Facebook Бригади тактичної авіації м. Васильків

Опубліковано: 31 серпня 2023
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