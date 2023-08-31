Кияни просять перейменувати вулицю на Солом’янці на честь загиблого пілота «Джуса»

Кияни закликають перейменувати вулицю на честь загиблого пілота Андрія Пільщикова «Джуса».

Відповідна петиція з’явилася 30 серпня на сайті Київської міської ради.

Автор петиції Антон Осьмак пропонує замінити назву вулиці Нової в Солом’янському районі столиці. Він вважає, що нинішня назва надана вулиці тимчасово.

Містянин наголошує, що загиблий пілот захищав столичне небо й докладав чимало зусиль, щоб Україна отримала літаки F16.

«Саме така назва цієї вулиці створює на топонімічні мапи Києва часовий зв’язок від героїв Повітряного флоту УНР (Повітрофлотського проспекту) до героїв сучасності — «Привидів Києва», одним з образів якого, разом з усіма пілотами-Героями 40-ї Васильківської бригади тактичної авіації, був Андрій Пільщиков», — пояснює Осьмак.

Щоби петицію розглянули, необхідно зібрати 6000 підписів до 30 жовтня.

Нагадаємо, що військовий пілот МІГ-29 Андрій «Джус» Пільщиков загинув 25 серпня під час зіткнення двох навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині.

Фото: Facebook Бригади тактичної авіації м. Васильків