Застосунок «Київ Цифровий» здобув американську премію Globee Business Awards

58
Ірина Маймур
share share

Застосунок «Київ Цифровий» здобув престижну американську премію Globee Business Awards.

Він виграв у номінації Startup Achievement of the Year, повідомив керівник цифрової трансформації та заступник голови КМДА Петро Оленич.

Також творців проєкту відзначили як одних із кращих IT-управлінців у державному секторі.

«Для нас честь отримати премію Globee Awards за розвиток е-демократії та цифрових сервісів. Це одна з найпрестижніших нагород у світі, яка відзначає кращі проєкти в різних сферах», — зазначив Петро Оленич.

Премію Globee Awards заснували в США. Це щорічна американська нагорода, що відзначає кращі світові бізнеси та їхні досягнення в одинадцяти програмах і конкурсах.

Фото: Петро Оленич, КМДА

Опубліковано: 31 серпня 2023
share share
На Burning Man вперше спалили українську скульптуру. Вона нагадує тризуб На Burning Man вперше спалили українську скульптуру. Вона нагадує тризуб У Києві хочуть облаштувати тенісний центр за понад 300 млн гривень У Києві хочуть облаштувати тенісний центр за понад 300 млн гривень Суд повернув у власність держави палац Терещенків Суд повернув у власність держави палац Терещенків Українці встановили скульптуру з протитанкових їжаків на Burning man. Ось, як вона виглядає Українці встановили скульптуру з протитанкових їжаків на Burning man. Ось, як вона виглядає В альтанці на ВДНГ запрацював матча-бар Dot 2.0 від власників Takava В альтанці на ВДНГ запрацював матча-бар Dot 2.0 від власників Takava Кияни просять перейменувати вулицю на Солом’янці на честь загиблого пілота «Джуса» Кияни просять перейменувати вулицю на Солом’янці на честь загиблого пілота «Джуса» Як змінився ринок нерухомості в Карпатах за рік Як змінився ринок нерухомості в Карпатах за рік Українську акторку Риту Бурковську номінували на європейську премію Septimius Awards Українську акторку Риту Бурковську номінували на європейську премію Septimius Awards
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.