Застосунок «Київ Цифровий» здобув американську премію Globee Business Awards

Застосунок «Київ Цифровий» здобув престижну американську премію Globee Business Awards.

Він виграв у номінації Startup Achievement of the Year, повідомив керівник цифрової трансформації та заступник голови КМДА Петро Оленич.

Також творців проєкту відзначили як одних із кращих IT-управлінців у державному секторі.

«Для нас честь отримати премію Globee Awards за розвиток е-демократії та цифрових сервісів. Це одна з найпрестижніших нагород у світі, яка відзначає кращі проєкти в різних сферах», — зазначив Петро Оленич.

Премію Globee Awards заснували в США. Це щорічна американська нагорода, що відзначає кращі світові бізнеси та їхні досягнення в одинадцяти програмах і конкурсах.

Фото: Петро Оленич, КМДА