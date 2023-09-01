Київрада виділила ще 133 млн гривень на укриття в закладах освіти

Київрада додатково спрямує майже 133 млн гривень на проєктування та капітальні ремонти укриттів у закладах освіти.
Про це пише КМДА.
На проєктування будівництва укриттів у десяти районах міста виділять 91 млн гривень.
На капітальні ремонти наявних укриттів, що розташовані в школах, дитячих садках, гуртожитках та закладах професійно-технічної освіти, спрямують 41,6 млн гривень.
До того ж Київрада збільшила фінансування міської цільової програми «Захисник Києва» на 2022-2024 роки на 100 млн гривень.
Фото: НУШ