Київрада виділила ще 133 млн гривень на укриття в закладах освіти

Київрада додатково спрямує майже 133 млн гривень на проєктування та капітальні ремонти укриттів у закладах освіти.

Про це пише КМДА.

На проєктування будівництва укриттів у десяти районах міста виділять 91 млн гривень.

На капітальні ремонти наявних укриттів, що розташовані в школах, дитячих садках, гуртожитках та закладах професійно-технічної освіти, спрямують 41,6 млн гривень.

До того ж Київрада збільшила фінансування міської цільової програми «Захисник Києва» на 2022-2024 роки на 100 млн гривень.