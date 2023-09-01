Києву намагаються повернути землю водного фонду на Святошині. Там звели самобуд

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Ірина Маймур
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Столичній громаді намагаються через суд повернути землю водного фонду у Святошинському районі. Її вартість — понад 2 млн гривень.

Про це повідомили в Київській прокуратурі.

Йдеться про земельну ділянку на вул. Миколи Ушакова, де звели самобуд площею 232 кв. м.

Первинну реєстрацію права власності на нього здійснили, спираючись на неіснуюче рішення Святошинського районного суду міста Києва.

Надалі на підставі правочинів право власності отримало товариство, яке продовжило використовувати ділянку без правовстановлюючих документів та з порушенням вимог Водного та Земельного кодексів України.

Реагуючи на порушення, окружна прокуратура в інтересах Київради позвалась до суду з вимогою скасувати державну реєстрацію права власності товариства щодо земельної ділянки. Так стане можливим усунути перешкоди в користуванні та розпорядженні нею, а також визнати правочинів недійсними та повернути ділянку у власність громади.

Наразі суд відкрив провадження в справі.

Фото: Київська прокуратура

Опубліковано: 01 вересня 2023
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