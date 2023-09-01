На Андріївському узвозі вдруге почали розбирати історичну будівлю

На Андріївському узвозі вже вдруге розбирають історичний будинок Всеволода Тарнавського.

Споруда 1897-1899 років має статус пам’ятки архітектури, повідомив заступник директорки Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Дмитро Перов.

Це вже друга спроба розібрати будівлю. Першу вдалося зупинити у вересні 2022 року. Однак будівля була значно пошкоджена: тоді демонтували частину головного фасаду першого та другого поверхів і почали розбирати внутрішні конструкції.

Тепер розібрали дах будинку й заливають нове перекриття з бетону для надбудови.

Демонтаж відбувається за «циганським шатром», а паспорт об’єкта відсутній, зауважив Перов.

Також він додав із посиланням на дослідника історії Києва Антона Короба, що будинок споруджено у 70-х роках ХІХ століття на замовлення титулярного радника Всеволода Тарнавського. Дім двоповерховий, на високому підвальному поверсі мав декор виконаний з жовтої київської цегли з бароковими та ренесансними ремінісценціями.

Фото: Дмитро Перов