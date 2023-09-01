З вересня на маршруті № 18 почали курсувати нові трамваї «Татра-Юг»

З 1 вересня на маршруті № 18 почали курсувати нові трамваї українського виробника «Татра-Юг».

Вони закріплені за депо ім. Шевченка, повідомили в телеграм-каналі «Управа КПТ».

«Нові старі» вагони з’явились (нарешті) і на Подільській частині трамвайної мережі Києва. Сподіваємось вони тут і залишаться, і на цьому ще не все», — йдеться в повідомленні.

Компанія «Татра-Юг» виробляє трамвайні вагони з 1993 року. Вона має міжнародні сертифікати якості ISO 9001 та постачала техніку до 22 міст країни.

Фото: «Управа КПТ»