З вересня на маршруті № 18 почали курсувати нові трамваї «Татра-Юг»

1186
Ірина Маймур
share share

З 1 вересня на маршруті № 18 почали курсувати нові трамваї українського виробника «Татра-Юг».

Вони закріплені за депо ім. Шевченка, повідомили в телеграм-каналі «Управа КПТ».

«Нові старі» вагони з’явились (нарешті) і на Подільській частині трамвайної мережі Києва. Сподіваємось вони тут і залишаться, і на цьому ще не все», — йдеться в повідомленні.

Компанія «Татра-Юг» виробляє трамвайні вагони з 1993 року. Вона має міжнародні сертифікати якості ISO 9001 та постачала техніку до 22 міст країни.

Фото: «Управа КПТ»

Опубліковано: 01 вересня 2023
share share
PepsiCo та Mars внесли до переліку міжнародних спонсорів війни PepsiCo та Mars внесли до переліку міжнародних спонсорів війни В Україні представили перший жіночий бронекостюм власного виробництва В Україні представили перший жіночий бронекостюм власного виробництва Львів внесли до міжнародної платформи популяризації архітектури ар-нуво Львів внесли до міжнародної платформи популяризації архітектури ар-нуво На Андріївському узвозі вдруге почали розбирати історичну будівлю На Андріївському узвозі вдруге почали розбирати історичну будівлю Києву намагаються повернути землю водного фонду на Святошині. Там звели самобуд Києву намагаються повернути землю водного фонду на Святошині. Там звели самобуд Три українських стрічки номінували на премію Європейської кіноакадемії Три українських стрічки номінували на премію Європейської кіноакадемії Сніданки, боули та десерти: біля «Іподрому» перезапустили кафе Bloom Сніданки, боули та десерти: біля «Іподрому» перезапустили кафе Bloom Київрада виділила ще 133 млн гривень на укриття в закладах освіти Київрада виділила ще 133 млн гривень на укриття в закладах освіти
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.