Київ увійшов до рейтингу найкращих міст світу

Рейтинг оцінює умови життя в 173 містах за п’ятьма категоріями: стабільність, охорона здоров’я, культура та навколишнє середовище, освіта та інфраструктура. До нього увійшов й Київ.

Столиця України у цьому рейтингу очолила 165 місце та набрала 44,0 балів. Оцінка її інфраструктури 23,2 зі 100 є найнижчою в індексі через російські атаки. Минулого року Київ не увійшов до рейтингу, адже під час збору даних розпочалася повномасштабна війна.

Перші у рейтингу - Відень - 98,4 бали, Копенгаген - 98,0, Мельбурн - 97,7, Сідней - 97,4 та Ванкувер - 97,3. Деякі міста у цьогрічному рейтингу сильно опустилися. Наприклад, Лондон опустився на 12 позицій порівняно з минулим роком — займає 46-е місце, а Нью-Йорк опустився на десять позицій до 69-го.

У нижній частині таблиці Дамаск був найменш придатним для життя містом в індексі вже більше десяти років. Тріполі на одну позицію вище, хоча його оцінка майже на десять балів вища, ніж у зруйнованої війною столиці Сирії.

Фото: Unsplash\Simon Hrozian