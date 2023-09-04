Дивіться, як у харківському метро обладнали класи для навчання

У Харкові показали шкільні класи для навчання у метрополітені.

Зазначається, що в підземці облаштували кабінети для занять 60-ти класів. Повноцінно навчання почалося 4-го вересня.

Діти відвідуватимуть школу у дві зміни — з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00. До станції метро учнів буде підвозити шкільний автобус у супроводі педагога. У місті для цього розробили 34 маршрути.

До того ж за кошти міського бюджету в метро організують харчування для школярів. Також на станціях працюватимуть психологи та медики, які за потреби зможуть оперативно надати дітям необхідну допомогу.

Для забезпезчення освітнього процесу в класах зробили звукоізоляцію, належну циркуляцію повітря та освітлення.

Зазначається, що в ДСНС схвалили навчання в метро та надали відповідні дозволи.

Фото: Харківська міська рада