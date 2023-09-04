В Одесі почав курсувати перший за останні 20 років гібридний автобус

В Одесі на маршруті № 242 почав курсувати перший за довгий час дизель-електричний автобус Volvo 7700 Hybrid.

Його привезли з Норвегії, повідомили в телеграм-спільноті Odesa Mass Transit.

«Хоч автобус і не новий — 2011 року випуску, і приїхав до нас із Норвегії, — втім це не завадить йому працювати ще деякий час при належному обслуговуванні», — зауважили у спільноті.

Зазначається, що це перша поява великого автобусу на маршруті № 242 за останні 2 роки і третій великий автобус на маршрутах Одеси загалом. Інші великі автобуси курсують маршрутами № 232а та 250, однак це звичайні дизельні великі автобуси.

Фото: Odesa Mass Transit