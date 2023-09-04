Під Києвом виявили поховання часів Середньовіччя

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Ірина Маймур
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У Пороссі на Київщині знайшли багато поховань часів Середньовіччя.

Про це повідомили в пресслужбі Національної академії наук України.

Зазначається, що дослідницька експедиція проходила в Рокитнянському районі області. Там археологи вивчали археологічний комплекс «Острів Сухоліси».

Комплекс являє собою унікальний ґрунтовий могильник, залишений групою західнобалтських мігрантів XI ст., а також поселенські пам’ятки ранньослов’янського та пізньоримського часу, раннього залізного віку й доби бронзи. На протилежному боці річки, на низькій надзаплавній терасі розташовуються давньоруське городище й відкрите поселення XI–XIII та XVIІ–XIX ст. в урочищі Старі Сухоліси.

Там археологи знайшли артефакти від третього до одинадцятого століття, серед яких — 12 середньовічних поховальних комплексів та майже 20 об’єктів, виконаних у різні часи, переважно черняхівської культури.

Зазначається, що знайшли залишки кількох гробовищ, а саме 5 комплексів із фрагментами трухлявої деревини і тліну. У трьох комплексах виявили залізні цвяхи, котрими скріплювали кришки трун.

Також знайшли давньоруський гончарний глечик першої половини одинадцятого століття та шосту виту шийну гривну типу Totenkrone.

Імовірно, такі предмети мали не лише економічне, а й сакральне значення. Їх могли використовувати як посаг молодих жінок від батьків.

До того ж виявили елементи одягу та прикраси: невеличку підковоподібну фібулу зі спіралеподібними закінченнями, бронзовий ланцюжок, бубонці, різноманітні скляні намистини, бронзові пронизки та спіральки, браслет із зооморфними закінченнями, витий перстень.

Фото: Національна академія наук України

Опубліковано: 04 вересня 2023
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