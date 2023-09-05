Замість зеленої зони біля Протасового яру хочуть побудувати паркінг: що відомо

Київська міська рада дала дозвіл на створення паркінгу замість зеленої зони і під муралами загиблим бійцям біля Протасового яру.

Про це повідомляє Los Solomas.

Також повідомляється, що цю парковку підтримала поліція Києва.

З цього приводу депутатка Київради Ксенія Семенова зазначила, що парковку там затвердили розпорядженням КМДА від 31 серпня 2021 року, яка є в 5 додатку Київтранспарксервісу.

Вона додає, що з того часу ситуація змінилася і Протасів яр став місцем пам'яті і до будь-яких змін треба ставитися з турботою про почуття громади. Тож, вздовж стіни треба робити сквер.

"Одна справа, якщо це буде паралельна погодинна парковка в один ряд, як частина громадського простору. Інша – якщо це суцільна нічна парковка замість зеленої зони", - написала вона.

За її словами, ШЕУ поки погодилось призупинити роботи з облаштування.

Раніше ми писали, що депутати Київради схвалили рішення про створення ландшафтного заказника «Протасів Яр».

Боротьба за збереження зеленої зони Протасового Яру тривала декілька років. Фірма «Дайтона Груп» планувала на території урочища будівництво ЖК Tourbillon з трьома 40-поверхівками. У 2019 році на місці забудови місцеві мешканці та активісти своїми автомобілями перекривали доступ техніці забудовника.

У липні 2020 року Протасовому Яру повернули статус зеленої зони, а в жовтні того ж року суд скасував дозвіл на будівництво ЖК в урочищі.

А в січні 2022 року міський голова Віталій Кличко повідомив, що влада міста розпочала роботу над створенням ландшафтного заказника.