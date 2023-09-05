На екранах ТРЦ Gulliver транслюватимуть 3D-інсталяцію, присвячену київському метро

На фасадних екранах торгово-розважального центру Gulliver транслюватимуть 3D-інсталяцію з потягом столичної підземки.

Про це повідомили в пресслужбі ТРЦ Gulliver.

Над нею ТРЦ працював разом з агенцією Oversize agency.

Вони вирішили створити «дещо приємне» для столичного метро, яке під час повномасштабного вторгнення «стало чимось більшим за спосіб пересування містом», розповів креативний директор, співзасновник агенції Oversize Тарас Боровик.

Уперше інсталяцію показали 4 вересня. З 5 вересня її демонструватимуть кожні 12 хвилин із 07:00 до 22:00.

Фото: пресслужба ТРЦ Gulliver