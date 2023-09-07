У Києві відкрили нову мініскульптуру, присвячену літері "ї": де її шукати

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Валерія Гуржий
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На вході до корпусу Навчально-наукового інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка з'явилася нова мініскульптурка, вона присвячена літері "ї".

Про це повідомили у проєкті "Шукай".

Літера "ї" - символ української ідентичності, без якого не складуться слова «Київ» та «Україна». Також вона є унікальним українським скарбом, адже відсутня в інших слов’янських абетках.

До елементів скульптурки «Ї» долучили скалки вітражів кампусу КНУ, які постраждали після ракетного обстрілу 31 грудня 2022 року і вже не підлягають відновленню. Тепер ці шматочки кольорового скла отримали нове життя. Скульптором є Юрій Білявський.

Це вже 41-ша скульптурка проєкту, і вона доповнює прогулянковий маршрут, накреслений усіма скульптурками в районі Університету.

Фото Roma Yeremenko

Опубліковано: 07 вересня 2023
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