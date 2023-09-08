"Київпастранс" не планує виводити на маршрути міста двоповерхові автобуси

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Валерія Гуржий
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КП «Київпастранс» не планує виводити на маршрути міста 4 двоповерхові автобуси, отримані від оператора системи громадського транспорту Berliner Verkehrsbetriebe як гуманітарну допомогу.

Про це повідомило підприємство у відповідь на інформаційний запит, пишуть "Пасажири Києва".

На сьогодні вказані автобуси зберігаються на території автобусного парку підприємства.

"Враховуючи технічні характеристики, експлуатація вказаних автобусів на маршрутній мережі міського пасажирського транспорту загального користування на сьогодні не планується", - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що восени минулого року Берлін подарував Києву чотири двоповерхових автобуси, які вже раніше помічали у столиці України. Тоді у «Київпастрансі» заявляли, що шукають найкращі маршрути для їх запуску.

Фото: Christophe Gateau/dpa/bvg.de

Опубліковано: 08 вересня 2023
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