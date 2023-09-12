Дивіться, який парк створюють біля озера Йорданське на Оболоні

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Валерія Гуржий
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У парку навколо озер Йорданське та Кирилівське в Оболонському районі тривають ремонтні роботи. Зокрема, мова йде про частину парку від просп. Степана Бандери до вул. Йорданської, 5а.

Про це повідомила в. о. генерального директора КО «Київзеленбуд» Вікторія Середіна, пише «Вечірній Київ».

Перші 1000 кв. м верхньої доріжки з ФЕМ були прокладені у 2021 році. Цього року продовжили її облаштування загальною площею 900 кв. м разом із велосипедною доріжкою. Також скоро розпочнуться роботи із прокладання нижньої прогулянкової доріжки.

Також цього року у парку біля озера Йорданське заплановано продовжити підготовчі роботи для влаштування зовнішнього освітлення відповідно до проєкту, а також завершити роботи з облаштування пандуса, який зробить парк зручнішим для людей з інвалідністю, людей похилого віку, батьків з малечею у колясках. У планах на 2023 рік також є облаштування дитячого майданчика.

Озеленення території розпочалося ще у 2021 році. Тоді розбили два квітники, висадили майже 2000 багаторічників, почали сіяти газони, висаджувати ялівець та сосни Веймутова. Минулого року досадили яблуні Зібольда, ялини сербські Нана, ясени звичайні — усього більше 30 дерев. Крім того, вже висаджено майже 1500 листяних кущів. До кінця 2023 року буде влаштовано газон на схилах.

Капремонт парку має відбуватися у два етапи: спочатку благоустрій території біля озера Йорданське, потім — біля озера Кирилівське. Відповідно до проєкту, крім пішохідних доріжок, передбачені система освітлення, поливу, влаштування декількох дитячих майданчиків та зони занять спортом, модульної громадської вбиральні, зони солярію.

Разом з тим, слід зазначити, що Йорданське належить до відкритої зливостокової системи водойм Опечень. Тож пляж для купання у парку навколо озер Йорданське та Кирилівське проєктом не запланований.

Фото: Вечірній Київ

Опубліковано: 12 вересня 2023
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