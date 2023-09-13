У Львові відкрили перший вуличний майданчик Strong Workout: фото

У Львові на вулиці Виговського, 73 облаштували перший вуличний майданчик Strong Workout.
Мешканці міста можуть займатися там безоплатно, повідомляють у Львівській міськраді.
Зазначається, що це фактично майже повноцінний спортивний зал просто неба. Там розташували тренажери для повноцінного тренувань таких м'язових груп:
- гіперекстензія – м’язи розгиначі спини;
- бруса/прес – грудні м’язи, м’язи черевного пресу та рук;
- кільця – на цьому тренажері можна виконувати вправи для всього тіла за принципом функціональних петель;
- турнік – м’язи спини та рук;
- сс-присідання – м’язи ніг;
- шведська стінка – поліфункціональний тренажер для великої кількості вправ для всього тіла;
- рукохід та турнік, що обертається – м’язи рук та передпліччя;
- «римський стілець» – м’язи пресу;
- «нижні бруса» – м’язи верхнього плечового поясу та рук;
- дошка Євмінова – тренажер для реабілітаційних вправ на хребет;
- жим лежачи – грудні м’язи;
- жим стоячи – м’язи верхнього плечового поясу та рук;
- тяга – тренажер для базового тренування м’язів спини та ніг;
- тумба – м’язи ніг, пліометричні вправи.
На майданчику розміщений інфостенд, де можна просканувати QR-код і подивитись, як правильно виконувати ті чи інші вправи. Наступну таку локацію планують облаштувати на вулиці Сихівській.
Фото: Львівська міська рада