У Львові відкрили перший вуличний майданчик Strong Workout: фото

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Ірина Маймур
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У Львові на вулиці Виговського, 73 облаштували перший вуличний майданчик Strong Workout.

Мешканці міста можуть займатися там безоплатно, повідомляють у Львівській міськраді.

Зазначається, що це фактично майже повноцінний спортивний зал просто неба. Там розташували тренажери для повноцінного тренувань таких м'язових груп:

  • гіперекстензія – м’язи розгиначі спини;
  • бруса/прес – грудні м’язи, м’язи черевного пресу та рук;
  • кільця – на цьому тренажері можна виконувати вправи для всього тіла за принципом функціональних петель;
  • турнік – м’язи спини та рук;
  • сс-присідання – м’язи ніг;
  • шведська стінка – поліфункціональний тренажер для великої кількості вправ для всього тіла;
  • рукохід та турнік, що обертається – м’язи рук та передпліччя;
  • «римський стілець» – м’язи пресу;
  • «нижні бруса» – м’язи верхнього плечового поясу та рук;
  • дошка Євмінова – тренажер для реабілітаційних вправ на хребет;
  • жим лежачи – грудні м’язи;
  • жим стоячи – м’язи верхнього плечового поясу та рук;
  • тяга – тренажер для базового тренування м’язів спини та ніг;
  • тумба – м’язи ніг, пліометричні вправи.

На майданчику розміщений інфостенд, де можна просканувати QR-код і подивитись, як правильно виконувати ті чи інші вправи. Наступну таку локацію планують облаштувати на вулиці Сихівській.

Фото: Львівська міська рада

Опубліковано: 13 вересня 2023
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