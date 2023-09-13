У Львові відкрили перший вуличний майданчик Strong Workout: фото

У Львові на вулиці Виговського, 73 облаштували перший вуличний майданчик Strong Workout.

Мешканці міста можуть займатися там безоплатно, повідомляють у Львівській міськраді.

Зазначається, що це фактично майже повноцінний спортивний зал просто неба. Там розташували тренажери для повноцінного тренувань таких м'язових груп:

гіперекстензія – м’язи розгиначі спини;

бруса/прес – грудні м’язи, м’язи черевного пресу та рук;

кільця – на цьому тренажері можна виконувати вправи для всього тіла за принципом функціональних петель;

турнік – м’язи спини та рук;

сс-присідання – м’язи ніг;

шведська стінка – поліфункціональний тренажер для великої кількості вправ для всього тіла;

рукохід та турнік, що обертається – м’язи рук та передпліччя;

«римський стілець» – м’язи пресу;

«нижні бруса» – м’язи верхнього плечового поясу та рук;

дошка Євмінова – тренажер для реабілітаційних вправ на хребет;

жим лежачи – грудні м’язи;

жим стоячи – м’язи верхнього плечового поясу та рук;

тяга – тренажер для базового тренування м’язів спини та ніг;

тумба – м’язи ніг, пліометричні вправи.

На майданчику розміщений інфостенд, де можна просканувати QR-код і подивитись, як правильно виконувати ті чи інші вправи. Наступну таку локацію планують облаштувати на вулиці Сихівській.

Фото: Львівська міська рада