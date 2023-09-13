На розчищення річки Либідь виділили майже 15 млн гривень — Prozorro

На розчищення річки Либідь до урочища Лиса Гора Київ виділив майже 15 млн гривень, йдеться на сайті держзакупівель Prozorro.

Зазначається, що КП «Плесо» замовило повне обстеження та розчищення річища від вулиці Саперно-Слобідської до урочища Лиса Гора в Голосіївському районі. Також там до кінця 2023 року мають провести ремонт підземного водопропускного тунелю.

Підрядником вибрали ТОВ «Арсенал-Буд Монтаж». Загальна вартість робіт — 14,6 млн грн.

Як зазначають журналісти видання «Наші Гроші», ціна на матеріали для ремонту — завищена. Зокрема вартість піску та блоків ФБС 24.5.6-Т у півтора-два рази більша від ринкової.

До того ж у документації йдеться про оренду підрядником низки техніки без водіїв, хоча останніх немає серед дев’яти працівників фірми. Там зазначені водолази, головний водолазний фахівець, головний гідротехнік та слюсар. Натомість відсутні водії навантажувачів (екскаватора, бульдозера, автогрейдера) та машиністи кранів. Водночас фірма не збирається залучати субпідрядників.

Фото: «Наш Київ»