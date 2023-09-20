В Україні створили інтерактивну мапу інклюзивності «Місто без меж»

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Ірина Маймур
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«ЛУН Місто» розробило інтерактивну мапу інклюзивності «Місто без меж».

На ній позначені кафе, супермаркети, заклади освіти, парки, вулиці, перехрестя, громадський транспорт, житлові будинки — місця, де вже створена певна інклюзивна інфраструктура. Наприклад, є вхід у рівень із тротуаром, пандус, понижений бордюр, вбиральня для людей з інвалідністю, світлофор зі звуковим сигналом.

У перспективі мапа стане майданчиком, де в одному місці буде повна інформація щодо інклюзивних просторів у країні.

Наразі на мапу нанесли понад 800 локацій. Вона продовжує наповнюватися.

Інформацію для проєкту надали підрозділи КМДА, зокрема Департамент захисту довкілля, Київпастранс, Київський метрополітен, районні адміністрації, а також бізнеси (Сільпо, Fozzy, Фокстрот, Тітка Клара, Uklon та інші).

Аби додати заклад або інфраструктуру міста на мапу інклюзивності, немережевим бізнесам треба заповнити форму, а мережевим бізнесам і представникам міськрад — написати на пошту [email protected].

Фото: «ЛУН Місто»

Опубліковано: 20 вересня 2023
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