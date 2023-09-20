В Україні створили інтерактивну мапу інклюзивності «Місто без меж»

«ЛУН Місто» розробило інтерактивну мапу інклюзивності «Місто без меж».

На ній позначені кафе, супермаркети, заклади освіти, парки, вулиці, перехрестя, громадський транспорт, житлові будинки — місця, де вже створена певна інклюзивна інфраструктура. Наприклад, є вхід у рівень із тротуаром, пандус, понижений бордюр, вбиральня для людей з інвалідністю, світлофор зі звуковим сигналом.

У перспективі мапа стане майданчиком, де в одному місці буде повна інформація щодо інклюзивних просторів у країні.

Наразі на мапу нанесли понад 800 локацій. Вона продовжує наповнюватися.

Інформацію для проєкту надали підрозділи КМДА, зокрема Департамент захисту довкілля, Київпастранс, Київський метрополітен, районні адміністрації, а також бізнеси (Сільпо, Fozzy, Фокстрот, Тітка Клара, Uklon та інші).

Аби додати заклад або інфраструктуру міста на мапу інклюзивності, немережевим бізнесам треба заповнити форму, а мережевим бізнесам і представникам міськрад — написати на пошту [email protected] .

Фото: «ЛУН Місто»